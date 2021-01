Governo: Romani, ‘occorre esecutivo di salvezza e unità nazionale’**

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Non si può pensare di superare la difficile situazione in cui si trova il Paese sul piano sanitario ed economico raccogliendo pochi voti al Senato. Occorre un governo di salvezza e di unità nazionale, una compagine ministeriale seria, professionale e in grado di affrontare l’emergenza”. E’ l’appello che ribadisce ‘Cambiamo’ per bocca del senatore Paolo Romani, interpellato dall’Adnkronos.

“Poi c’è un percorso di riforme -aggiunge- che in una Repubblica parlamentare definisce il Parlamento, sarebbe quasi obbligatorio che non ci siano preclusioni nei confronti di chicchessia per quanto riguarda la definizione delle regole ovvero della legge elettorale, in questo caso proporzionale”.