Roma, 22 gen (Adnkronos) – “Invece di continuare a cercare maggioranze inesistenti, il governo si occupi dei vaccini che non arrivano e della crisi economica sempre più incalzante. Non è tempo di reclutamenti ma di dare certezze a famiglie e imprese che ancora aspettano gli aiuti promessi”. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, in una dichiarazione al Tg2.