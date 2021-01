Governo: Zingaretti, ‘ripartire da Next generation Eu, fisco, giustizia’

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – Il Pd ha indicato 6 punti da cui partire per il programma di fine legislatura: Recovery, riforma del fisco, riforma della giustizia, riforme istituzionali e legge elettorale, nuove politiche del lavoro e quindi sanità, scuola, comparto del turismo e commercio. “Con questo spirito abbiamo già indicato al presidente Fico una prima agenda di temi da affrontare per il futuro e da riprendere già subito nel confronto dei tavoli che sono partiti il 5 novembre e che hanno comunque rappresentato una buona base di confronto. Chiediamo a tutti di stare su questo confronto con uno spirito costruttivo, indispensabile per ottenere risultati”, dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al termine dell’incontro della delegazione dem con il presidente Roberto Fico.

Quindi, la “chiusura del percorso decisionale” sul Recovery, la sua attuazione e le riforme “collegate a quel programma di rinascita del Paese”. E poi una “riforma fiscale all’insegna di un giusto elemento di progressività e la semplificazione fiscale”. Una riforma della giustizia “che coniughi in maniera chiara il grande tema nazionale legato alla sfera dei diritti, le garanzie costituzionali e i tempi del processo”.

Ed ancora un “pacchetto di riforme istituzionali”, a cominciare “dalla legge elettorale di stampo proporzionale su cui c’era già stata ampia convergenza”. Poi “le necessarie riforme legate alle politiche attive sul lavoro” perchè davanti a “una crisi sociale drammatica”, “nessuno deve essere lasciato solo”. Poi il tema delle “infrastrutture sociali del paese, a cominciare dalla ricostruzione del modello sanitario, della scuola, della ricerca e dell’universita’; il tema del commercio, del turismo e del terziario, pilastro della nostra economia, duramente colpito dalla pandemia”.