Grande attesa per l’insediamento del presidente eletto Joe Biden: Washington blidata

Si avvicina l’insediamento del presidente eletto Joe Biden: è in programma mercoledì la cerimonia di giuramento.

Tutti gli Stati USA sono in allerta dopo le violente proteste portate avanti da alcuni sostenitori di Trump nel giorno della proclamazione al Congresso.

A Washington sono state dispiegate truppe della guardia nazionale.

Nel frattempo Biden e i suoi consulenti hanno già preparato una serie di misure da varare subito, molte delle quali in netta rottura con l’amministrazione precedente: tra queste il rientro negli accordi di Parigi sul clima.