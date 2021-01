Grandi onde e corrente fortissima: donna rischia di affogare, giovane surfista si lancia in mare e la salva [VIDEO]

Sfiorata la tragedia alle Hawaii: una donna ha rischiato di affogare, ma è stata salvata da un giovane surfista professionista che si è lanciato tra le onde e con non poca fatica l’ha riportata a riva.

L’australiano Mikey Wright si trovava sulla spiaggia nord dell’isola di Oahu quando si è accorto che la donna veniva trascinata via dalla forte corrente: ha iniziato a filmare la scena ma si è accorto che i soccorritori non riuscivano a raggiungerla ed ha deciso di intervenire.

Nel video postato sui social dalla sorella, campionessa di surf, si vede il 24enne correre lungo la spiaggia per poi gettarsi in mare, raggiungendo la donna: insieme, lottando contro grandi onde e una corrente fortissima, sono riusciti a guadagnare la riva.