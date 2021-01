Gregoretti: parte civile, ‘per Conte questo caso è diverso dalla Diciotti, lì decise tutto il governo’

Palermo, 28 gen. (Adnkronos) – “Il premier Conte oggi ha specificato che ciascuna vicenda costituisce un caso a parte in cui si evidenziano problematiche specifiche di carattere sanitario o di ordine pubblico, ad esempio, di cui non era interessata la Presidenza del Consiglio dei ministri. Sollecitato ha detto che c’era una differenza tra il caso Gregoretti e il caso Diciotti nel quale il governo nella sua collegialità aveva espresso un sostanziale avallo ai comportanti dell’allora ministro degli interni”. Lo hanno detto i legali di parte civile del procedimento a carico di Matteo Salvini accusato di sequestro di persona e abuso di ufficio nella vicenda Gregoretti. “Perché Conte ha detto che la Diciotti era un’altra tipologia di nave attrezzata per ospitare un numero consistente di migranti e che vi era una controversia internazionale con Malta”. A incontrare i giornalisti sono stati gli avvocati Daniela Ciancimino, di Legambiente, Antonio Ferroleto di Arci nazionale, Corrado Giuliano dell’associazione AccogliRete e Massimo Ferrante che rappresenta una famiglia di migranti. Presente anche la deputata Rossella Muroni di Leu.