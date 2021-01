Gregoretti: parte civile, ‘Salvini decise di vietare lo sbarco in assolita autonomia’

Palermo, 28 gen. (Adnkronos) – “La decisione di non autorizzare lo sbarco della nave Gregoretti nel luglio del 2019 fu presa in assoluta autonomia da Matteo Salvini”. Lo hanno detto i legali di parte civile del procedimento a carico dell’ex ministro Matteo Salvini accusato di sequestro di persona e abuso di ufficio nella vicenda della nave Gregoretti. Dopo l’udienza preliminare di oggi gli avvocati Daniela Ciancimino, di Legambiente, Antonio Ferroleto di Arci nazionale e Corrado Giuliano dell’associazione AccogliRete e Massimo Ferrante che rappresenta una famiglia di migranti hanno fatto una conferenza stampa alla Camera. Presente anche la deputata Rossella Muroni di Leu.

“Chiediamo che venga fatta giustizia per questi migranti naufraghi – dice Daniela Ciancimino – sono persone che vengono da paesi dal’africa in cui ci sono violenze e guerre”. “Il Presidente Giuseppe Conte – dice l’avvocato Antonio Ferroleto di Arci – ma anche l’ex ministro Toninelli hanno tracciato una linea molto chiara del programma politico del governo che comportava una serie di iniziative”. Per i legali “la decisione di non fare sbarcare gli oltre 130 migranti dalla Gregoretti fu un atto amministrativo e non politico”.

E ancora: “Conte ha detto oggi che non è mai stato coinvolto in modo diretto sull’assegnazione del Pos”. Per le parti civili “la linea difensiva è adesso di scrollare le responsabilità personali di Salvini, quando sappiamo che dal punto di vista della propaganda lui si assegnava tutti i poteri. In quei mesi era nel delirio di onnipotenza, invece in questi mesi si c’è il tentativo di scagionarlo o di chiamare in correità altri ministri”.