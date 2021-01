Tutti pazzi per i guanti di Bernie Sanders: il senatore del Vermont è la vera star dell’Inauguration Day [FOTO]

Si è svolto ieri l’Inauguration Day e nel giorno dell’insediamento e del giuramento di Joe Biden come nuovo presidente degli Stati Uniti d’America l’attenzione è andata tutta su Bernie Sanders. Nessun gesto clamoroso: il senatore del Vermont è finito sotto i riflettori per il suo look, in particolar modo per i guanti indossati. Mentre i tanti partecipanti indossavano look elegantissimi, Sanders sfoggiava dei guanti di lana con fantasia. Un accessorio che è stato molto cercato sia durante la diretta dell’evento che dopo: con Bernie Sanders ancora in tendenza tu Twitter.

I guanti

Purtroppo chi cerca online i guanti, marroni e bianchi con rombi neri e fantasie a zig zag, per poterli comprare rimarrà deluso: si tratta di accessori realizzatia mano da un’insegnante che li ha regalato a Sanders due anni fa ormai. I guanti sono fatti di lana con plastica riciclata.

Le parole di Sanders

“Noi nel Vermont siamo abituati al freddo e non siamo preoccupati molto della moda, a noi interessa stare al caldo, ed è ciò che è successo oggi”, ha dichiarato Sanders alla Cbs.

Chi è rimasto affascinato dai guanti di Sanders potrà accontentarsi con alcuni prodotti simili che si possono trovare con pochi clic su Amazon.