Guarisce dal Covid ad aprile ma le conseguenze sono devastanti: muore e il figlio non regge al dolore

La madre e il figlio non regge al dolore: anche lui qualche ora dopo passa a miglior vita. Il funerale di una pensionata di Gela di 75 anni e del figlio di 54 sono stati celebrati oggi nella chiesa di San Giacomo. La donna lo scorso aprile aveva contratto il Covid -19 e ne era guarita. Le conseguenze del virus, però, sono state devastanti per lei. Sabato il tragico epilogo con il suo decesso. Uno dei figli non ha retto alla scomparsa della madre ed è stato colpito da infarto. Inutile il tentativo di rianimarlo. Questa mattina il funerale dei due a Gela.