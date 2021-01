I fan di Harry Potter fremono: Hbo pensa ad una serie tv sul famoso mago

I social, nelle ultime ore, sono esplosi a causa delle indiscrezioni riguardanti la possibilità che Hbo realizzi una serie tv sulle avventure di Harry Potter. Il famoso mago di Hogwarts potrebbe presto diventare un telefilm: Harry e i suoi compagni potrebbero presto finire sul piccolo schermo. Non c’è nulla di confermato ancora ed i fan si dividono: c’è chi non vede l’ora di poter seguire le puntate della nuova serie tv, chi invece trova questa idea assurda, poichè Harry Potter dovrebbe rimanere solo una saga cinematografica e non venire ‘rovinato’ con remake o sequel forzati. Il progetto e’ nelle primissime fasi”, ha appreso in esclusiva l’Hollywood Reporter. Ne’ si sa quale sara’ il soggetto o quale parte della sequenza temporale dei romanzi di J.K. Rowling sara’ affrontata nei vari episodi, sempre che l’iniziativa vada davvero in porto.

La rivista di spettacolo ha scritto che di recente, vertici della Warner (a cui fa capo Hbo Max) avrebbero incontrato sceneggiatori per esplorare come portare il mondo di Harry in televisione. Negli ultimi mesi la Disney ha annunciato decine di serie legate alle sue franchise Marvel e “Star Wars”, mentre la stessa Hbo si sta preparando a un nuovo prequel del “Trono di Spade”, un sequel di “Sex and the City”, e a vari show DC Comics tra cui la serie “Peacemaker”.