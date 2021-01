Il tennista Denis Kudla scopre positività al Covid sul campo degli Australian Open: vince ma viene estromesso

Ha dell’incredibile quanto accaduto durante le qualificazioni degli Australian Open. Incredibile, anche se in tempo di Covid ci siamo ormai abituati anche a questo. Il tennista americano Denis Kudla stava per vincere la sua partita contro il marocchino Elliot Benchetrit, ritrovandosi sul 6-3 / 5-4, quando ha avuto, in campo, il risultato del Covid test: positivo. Gli organizzatori però hanno deciso di non sospendere l’incontro, permettendo così di giocare l’ultimo game vinto dallo stesso Kudla che poco dopo si è visto estromettere dal torneo nonostante la vittoria appena ottenuta. Per Elliott Benchetrit oltre al danno anche la beffa: essendo stato ufficialmente sconfitto in campo non verrà ripescato. Il tennista marocchino ha espresso la sua delusione su Instagram: “il concetto di un test è quello di avere le informazioni in anticipo in modo da non mettere in pericolo il giudice di linea, l’avversario o semplicemente ogni persona che il giocatore può incontrare prima o dopo la sua partita”.