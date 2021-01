Le ultime immagini satellitari dell’iceberg A-68a, si sono formati diversi frammenti: South Georgia ancora a rischio

A-68a, l’iceberg più famoso del mondo, sta ancora vangando vicino all’isola di South Georgia, insieme ai suoi “piccoli” nati di recente. Un tempo un iceberg compatto, A-68a è ora accompagnato da due pezzi più piccoli, A-68d e A-68e. A-68a sembrava essere diretto verso la South Georgia a novembre, ma ha iniziato a prendere una rotta più orientale a metà dicembre. È ancora molto vicino all’isola e la sua futura traiettoria non è chiara.

“Il pezzo più grande, A-68a, sembra essere catturato in un vortice circa 150km a sud della South Georgia negli ultimi giorni, ruotando in senso antiorario e muovendosi verso ovest. Difficile dire quando si svincolerà, potrebbe essere bloccato per un po’ o seguire presto A-68e nella sua rotta nordorientale seguendo la corrente circumpolare antartica”, spiega Pierre Markuse, esperto di telerilevamento. A-68a ha percorso circa 1.500km negli ultimi 3 anni e mezzo. Se alla fine si liberasse dal vortice e finisse nella corrente circumpolare antartica, seguirebbe il percorso che molti altri iceberg antartici hanno seguito lungo la corrente, che li porta verso e spesso intorno alla South Georgia.

Il più piccolo dei 3 pezzi, A-68d, è praticamente stazionario, circa 60km a sud dall’isola e si sta “muovendo un po’ avanti e indietro”, spiega Markuse. Questo frammento si è staccato dalla struttura più grande il 18 dicembre. È possibile che A-68d, che misura circa 181km², sia ancorato al fondale ma non si sa ancora con certezza. Per un bel po’ di tempo, A-68a ha avuto l’aspetto di una mano con l’indice disteso. Ma ora, dopo i distacchi dei frammenti, non ha più questa forma: l’indice si è spezzato intorno al 23 dicembre, diventando l’iceberg A-68e. Questo pezzo di ghiaccio, lungo circa 61km e ampio 14,5km, “ha continuato a spostarsi verso est e ultimamente anche a nord, al momento seguendo apparentemente la corrente circumpolare antartica, che lo farebbe passare ad est della South Georgia. A-68a sta ruotando in senso antiorario e si sta leggermente spostando verso ovest”, afferma Markuse.

Gli esperti continueranno a monitorare i grandi iceberg, perché si teme un impatto disastroso sull’ecosistema di South Georgia.

Effetti sull’isola

Le acque della South Georgia sono riconosciute come uno dei posti più biologicamente ricchi sul pianeta, con specie marine descritte maggiori di quelle delle Galapagos, ed è una delle Aree Marine Protette più grandi del mondo. Gli scienziati sono preoccupati degli effetti che l’iceberg potrebbe avere sull’isola se si arenasse davanti ad essa. Per esempio, potrebbe ostacolare l’accesso al cibo dei pinguini. Pinguini e foche devono aver accesso al mare per alimentarsi, quindi l’iceberg potrebbe bloccare i loro percorsi per andare alla ricerca di cibo, mentre la vita sul fondale marino potrebbe essere distrutta se la massa di ghiaccio si arenasse. Il timore, secondo gli scienziati dell’ESA, è che se l’iceberg si ancorasse contro la South Georgia, potrebbe restare lì fino a 10 anni.

Il Prof. Geraint Tarling, ecologo della British Antarctic Survey, che sta preparando una missione urgente verso l’iceberg, sostiene: “L’iceberg provocherà devastazione sul fondale marino, raschiando le comunità di spugne, ofiure, vermi e ricci di mare sul fondale, diminuendo così la biodiversità. Queste comunità contribuiscono a immagazzinare grandi quantità di carbonio nel loro tessuto corporeo e nei sedimenti circostanti. La distruzione da parte dell’iceberg rilascerà nell’acqua questo carbonio immagazzinato e potenzialmente nell’atmosfera, che sarebbe un ulteriore impatto negativo. Tuttavia, anche se siamo interessati agli effetti del nuovo arrivo di A-68a sulla South Georgia, non tutti gli impatti lungo il suo percorso sono negativi. Per esempio, mentre viaggiano attraverso l’oceano aperto, gli iceberg rilasciano enormi quantità di polvere minerale che fertilizzerà il plancton oceanico intorno a loro e questo farà da beneficio a loro e a cascata alla catena alimentare”.

Perché A-68a ha poco a che fare con i cambiamenti climatici

L’iceberg deriva da una parte dell’Antartide chiamata piattaforma di ghiaccio Larsen C. Questa è una massa di ghiaccio galleggiante formata dai ghiacciai che scorrono giù dal lato orientale della Penisola Antartica nell’oceano. Entrando nell’acqua, i fronti galleggianti dei ghiacciai si sollevano e si uniscono a formare una singola sporgenza. Il distacco di iceberg dalla parte anteriore di questa piattaforma è un comportamento molto naturale. La piattaforma deve mantenere un equilibrio e l’espulsione di iceberg è un modo con cui si bilancia l’accumulo di massa dalle nevicate e dall’apporto di altro ghiaccio dai ghiacciai sulla terra.