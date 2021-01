Terribile incendio al reparto di pediatria dell’ospedale di Santiago del Cile: sette squadre di vigili del fuoco sul posto [VIDEO]

Un vastissimo incendio si è sviluppato oggi nel reparto pediatrico dell’ospedale San Borja Arrian di Santiago del Cile. L’allarme è stato dichiarato intorno alle 07:00 del mattino, quando si è immediatamente iniziato ad evacuare i pazienti. Attualmente non sono state trovate vittime e sul posto ci sono almeno sette compagnie dei vigili del fuoco al lavoro per controllare le fiamme e far rientrare l’emergenza. Un’enorme colonna di fumo, causata dalle fiamme, è ben visibile da più punti della città.