Spaventoso incidente a Roma, coinvolto l’ex portiere De Sanctis: è in terapia intensiva

La mattinata dell’Epifania non porta buone notizie: nella notte si è verificato uno spaventoso incidente a Roma: una Hyundai si è ribaltata in via Cristoforo Colombo intorno a mezzanotte. Nella macchina viaggiava l’ex portiere e attuale dirigente della Roma Morgan De Sanctis che ha scelto in un primo momento di recarsi a Villa Stuart per i primi controlli e successivamente è stato trasferito al Gemelli di Roma per esami più approfonditi.

L’esito degli esami

I controlli effettuati al Gemelli di Roma hanno evidenziato un’emorragia e per questo motivo nella mattinata De Sanctis è stato sottoposto ad un intervento all’addome durante il quale è stata asportata la milza e sono state ridotte le fratture alle costole. De Santctis si trova al momento in terapia intensiva, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.