Incidente in USA: elicottero militare precipita nello Stato di New York, 3 morti

Tragico incidente ieri pomeriggio (ora locale) negli USA: 3 riservisti della Guardia Nazionale di New York sono morti durante un volo di esercitazione a bordo di un elicottero, precipitato nel nord dello Stato per motivi ancora da chiarire.

Lo schianto è avvenuto a Mendon, una cittadina a circa 27 km da Rochester.

Nei minuti precedenti al disastro i piloti del velivolo hanno inviato messaggi di SOS e quando i primi soccorsi sono giunti sul posto l’elicottero – un UH-60 Black Hawk usato per missioni mediche – era in fiamme.

Oggi le bandiere di tutti gli edifici statali saranno a mezz’asta, in onore delle vittime.