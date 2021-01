L’influenza non decolla: solo 89mila casi la scorsa settimana, 7 volte meno del 2020

Secondo l’ultimo rapporto Influnet, rete coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) con il sostegno del ministero della Salute, n Italia, nella settimana dall’11 al 17 gennaio, l’incidenza delle sindromi simil-influenzali è stabile e sotto la soglia, con 1,5 casi per mille assistiti: nella scorsa stagione in questa settimana il valore era di 8,5 casi per mille assistiti.

Gli italiani colpiti da influenza nell’ultima settimana sono stati 89.400. Dall’inizio della sorveglianza il totale è di circa 1.478.000 casi.

In tutte le Regioni italiane che hanno attivato la sorveglianza, riferisce il report, il livello di incidenza delle sindromi simil-influenzali è sotto la soglia. Nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 2,95 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 1,15, nella fascia 15-64 anni a 1,42 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 1,05 casi per mille assistiti.