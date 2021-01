Non c’è pace per Sofia Goggia: brutta frattura per la campionessa di sci, salterà i Mondiali di Cortina

Sofia Goggia perseguitata dalla sfortuna: la campionessa italiana è stata protagonista oggi di una terribile caduta, avvenuta oggi sulla pista di rientro che portava a valle le concorrenti del supergigante femminile dopo la cancellazione della gara a Garmisch a causa della troppa nebbia: “Sofia Goggia è rimasta vittima di una caduta sulla pista di rientro che portava a valle le concorrenti del supergigante femminile che è stato annullato sulla pista tedesca di Garmisch a causa della nebbia. La campionessa olimpica bergamasca ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro e si sta recando a Milano per essere sottoposta ad accertamenti da parte della Commissione Medica FISI“, ha comunicato la Federazione Italiana. Una caduta spaventosa che ha subito fatto allarmare gli appassionati di sci e i tifosi della Goggia, in vista dei Mondiali di Cortina, che inizieranno tra circa una settimana. Mondiali che Sofia Goggia sarà costretta a saltare.

L’esito degli accertamenti

Gli esami a cui si è sottoposta Sofia Goggia questa sera alla clinica La Madonnina di Milano parlano chiaro: frattura composta del piatto tibiale laterale del ginocchio destro. L’esito degli esami non lascia speranze: Sofia Goggia salterà i Mondiali.

La comunicazione della FISI

Sofia Goggia è rimasta vittima di una caduta sulla pista di rientro che portava a valle le concorrenti del supergigante femminile annullato sulla pista di Garmisch a causa della nebbia. La 28enne finanziera bergamasca ha riportato un trauma distorsivo-contusivo al ginocchio destro e, dopo avere fatto immediatamente ritorno in Italia, è stata sottoposta presso la clinica La Madonnina di Milano ad una risonanza magnetica e ad una tomografia assiale computerizzata da parte dei dottori Herbert Schoenhuber e Andrea Panzeri della Commissione Medica FISI che hanno evidenziato una frattura composta del piatto tibiale laterale del ginocchio destro. Nei prossimi giorni verranno valutati gli esatti tempi di recupero, Goggia non prenderà parte ai Mondiali di Cortina d’Ampezzo che partiranno lunedì 8 febbraio e comincerà il percorso riabilitativo in vista della ripresa dell’attività agonistica.