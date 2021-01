Internet a banda larga sull’ISS grazie a un sistema italo-inglese: “ColKa” verrà installato con una passeggiata spaziale

Gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) stanno pianificando una passeggiata spaziale per installare un collegamento satellitare a banda larga ad alta velocità che migliorerà i collegamenti con l’Europa. Il sistema, chiamato “ColKa” (Columbus Ka-band terminal), frutto della collaborazione fra aziende italiane e inglesi, consentirà all’equipaggio collegamenti internet in banda Ka fornendo ai ricercatori in Europa uno streaming video in tempo reale, nonché un flusso di dati ad alta velocità per gli esperimenti scientifici a bordo della ISS.

La stazione, costruita quando l’internet era ancora ai suoi esordi, sarà dotata di un modulo autonomo di comunicazioni dedicato all’Europa, integrando la connettività fornita dal sistema di comunicazioni satellitari statunitense. Il dispositivo, dalle dimensioni di un piccolo frigorifero, dovrà essere installato all’esterno del modulo Columbus dell’ESA della ISS e invierà segnali nello spazio, dove saranno raccolti da un satellite europeo per le telecomunicazioni nell’orbita geostazionaria a 36.000km dalla superficie terrestre, circa 90 volte l’altezza della Stazione. Il satellite fa parte dello European Data Relay System e permetterà una connettività con la Stazione, trasmettendo dati tra la stazione e il suolo europeo attraverso la stazione di terra del sistema ad Harwell nel Regno Unito

Gli astronauti NASA, Michael Hopkins e Victor Glover, installeranno il dispositivo durante una attività extraveicolare al momento pianificata per il 27 gennaio 2021. Colka assicurerà comunicazioni più veloci utilizzando l’infrastruttura europea pe trasmettere dati a terra per esperimenti nel modulo Columbus, permettendo ai ricercatori sulla Terra di aver accesso ai loro esperimenti in tempo reale quando la ISS si trova all’interno del range del satellite European Data Relay System. Colka fornirà velocità fino a 50Mbit/s per il downlink e fino a 2Mbit/s per l’uplink.

“ColKa” è stato progettato e costruito da aziende italiane e britanniche, utilizzando componenti realizzati in Belgio, Canada, Francia, Germania e Norvegia, alcuni dei quali sono stati qualificati nell’ambito del programma di ricerca avanzata sui sistemi di telecomunicazione (ARTES) dell’ESA. Utilizzerà l’infrastruttura per il sistema europeo di trasmissione dati sviluppato come progetto di partenarship per le telecomunicazioni tra ESA e Airbus. Il know-how acquisito dalla progettazione, costruzione e gestione di “ColKa”, inoltre, sarà determinante per lo sviluppo della parte di comunicazioni e rifornimento del modulo “ESPRIT”, progettato per il Lunar Gateway, la stazione cislunare che farà da base d’appoggio per le missioni umane “Artemis” sulla Luna.