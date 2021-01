IoApro, a Milano 90 persone al ristorante tra balli e spettacoli: “la pandemia non è come ce la raccontano” [VIDEO]

Si è tenuta ieri la manifestazione di ristoratori #IoApro. La protesta non ha accolto molte partecipazioni, ma chi ha deciso di manifestare contro le misure restrittive adottate dal Governo per contrastare l’emergenza coronavirus, lo ha fatto in grande. A Milano, il ristorante La Parrilla, in corso Sempione, ha aderito alla protesta ospitando quasi 90 clienti a cena, tra balli e spettacoli. La titolare del locale, Mary, ha così commentato al situazione che l’Italia sta vivendo: “La pandemia non è come ce la raccontano protestiamo per riprenderci la dignità e il lavoro che ci hanno tolto“.