Isola d’Elba: spiaggiati 3 cetacei, 8 in poco più di un mese

Altri tre cetacei spiaggiati sulle coste dell’Elba: lo rende noto l’associazione Elbamare, secondo cui in poco più di un mese sono 8 i mammiferi morti ritrovati sulle coste dell’isola.

“Tra giovedì 21 e lunedì 25 gennaio si sono verificati tre nuovi spiaggiamenti lungo le coste dell’isola d’Elba. Si tratta di due stenelle e di un tursiope i cui rilievi sono già stati effettuati dall’associazione,” precisa l’associazione. Le carcasse degli stenella sono state trasferite all’università di Siena per gli esami necroscopici, mentre per il tursiope è stato autorizzato lo smaltimento poiché si presentava in avanzato stato di decomposizione.

“In poco più di un mese – prosegue l’associazione – solo all’Elba sono otto i cetacei rinvenuti spiaggiati e questo numero così elevato in un breve periodo di tempo desta non poche preoccupazioni riguardo allo stato di salute della popolazione di stenelle e tursiopi presenti nel mare elbano, che, ricordiamo, si trova all’interno del Santuario dei cetacei pelagos. Le cause di tali decessi sono ancora sconosciute, ma sono attualmente in corso gli accertamenti da parte di Arpat Livorno, università di Siena e Istituto di zooprofilassi Toscana Lazio della sede di Pisa“.