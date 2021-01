SARS-CoV-2, mistero sui decessi: l’Iss nega l’accesso pubblico ai dati dei morti

Perche’ l’Istituto Superiore di Sanita’ continua a negare l’accesso pubblico ai dati sui decessi legati alla pandemia e quelli sull’efficacia delle mascherine privando i cittadini di uno strumento per valutare l’operato dell’amministrazione? La scomoda domanda e’ al centro dell’ultima puntata del programma Lo ho-BIT, che ha visto un confronto tra il Professor Antonio Vittorino Gaddi, Presidente di SIT (Societa’ Italiana per la Salute digitale e la Telemedicina) e socio onorario di ANORC e l’Avvocato Sarah Ungaro, Vicepresidente di ANORC Professioni. Proprio quest’ultima, che aveva anticipato il tema in un’intervista al quotidiano La Verita’, nel suo intervento cerca di far luce sulle procedure in materia di accesso ai dati detenuti dall’Istituto Superiore di Sanita’ che “sappiamo- spiega- essersi trincerato dietro allo scudo della privacy” quando “questa non e’ minacciata nel momento in cui le istanze hanno per oggetto dati pseudonimizzati, cioe’ statistici.

In relazione alle richieste di accesso FOIA, ossia dell’accesso generalizzato da parte dell’ISS, spiega poi l’esperta, “emerge la difficolta’ di accedere a molti dati della pandemia in maniera trasparente da parte dei cittadini, ai quali viene negato il diritto di conoscere per controllare l’operato dell’amministrazione e l’utilizzo delle risorse pubbliche”. Ungaro sottolinea anche la mancanza di trasparenza sui dati relativi allo stesso DPO dell’ISS, per la quale si fa invece riferimento al DPO di una societa’ privata, in relazione alla piattaforma Epicentro. Poca chiarezza parrebbe emergere anche dalla gestione della privacy e cookie policy della societa’ privata incaricata di fornire il servizio DPO. Il corretto uso delle mascherine e’ invece il tema dell’intervento del Professor Gaddi. “Se quella contro il Covid e’ da considerare come una guerra- afferma durante il programma condotto dal presidente di ANORC Professioni, Andrea Lisi- ebbene lo Stato ha mandato un ‘esercito’ di cittadini sguarnito in campo, poiche’ mancano le dovute spiegazioni e la corretta informazione sull’utilizzo di questi dispositivi, con i quali abbiamo imparato a convivere, senza calcolare l’implementazione della tecnologia, praticamente inesistente. In altre parole, manca un ‘generale’ demandato a stabilire la strategia e la tattica di utilizzo. Ovviamente, neppure i dati sull’efficacia di prevenzione delle mascherine sono ad oggi disponibili“.