Due giorni di zona gialla rinforzata, da lunedì torna l’Italia a ‘colori’: resta la deroga per le visite anche in zona rossa, ecco cosa cambia

Tornano ad alternarsi i colori in Italia: dopo i due giorni di zona rossa di ieri e oggi, domani si torna al giallo, per soli due giorni, mentre il weekend sarà arancione. Il Governo continua a ‘giocare’ con i colori in Italia per la gestione dell’emergenza coronavirus.

Cosa cambia da domani?

Scatta una zona gialla rinforzata, solo per giovedì 7 gennaio e venerdì 8. Scuole materne, elementari e medie (escluse quelle di Calabria, Campania e Puglia) riaprono domani con le attività in presenza, mentre le scuole superiori riprenderanno le attività in presenza al 50% a partire da lunedì 11 gennaio. Riaprono tutti i negozi e le attività commerciali, fino alle 20.00, saranno aperti anche bar e ristoranti, fino alle 18.00 ma con le solite attività di asporto e consegne a domicilio. Sarà vietato spostarsi tra regioni se non per comprovate motivazioni di lavoro, salute o necessità e per rientrare nella propria residenza, domicilio o abitazione. All’interno della Regione invece sarà possibile spostarsi senza bisogno dell’autocertificazione.

Cosa succede nel weekend?

Sabato 9 e domenica 10 gennaio sarà invece zona arancione su tutto il territorio nazionale, con le stesse regole che sono state in vigore durante le festività natalizie. Sarà quindi vietato uscire dalla Regione e anche dal Comune se non per i soliti motivi, anche nei centri con meno di 5 mila abitanti. Bar e ristoranti saranno chiusi, con possibilità di asporto e consegne a domicilio, così come anche i centri commerciali. Saranno invece aperti i negozi.

Cosa cambia dall’11 gennaio?

Lunedi’ 11 gennaio: si torna all’Italia a colori, con le regioni gialle, arancioni e rosse. I criteri per stabilire i colori delle regioni sono cambiati: con l’Rt sotto l’1 fascia gialla, con l’Rt pari a 1 si va in fascia arancione, con l’Rt pari a 1,25 si va in fascia rossa. La decisione finale sara’ effettuata dopo l’analisi del rapporto, previsto per venerdi’ 8 gennaio, dell’Istituto superiore di sanita’. In ogni caso saranno vietati gli spostamenti tra regioni, anche gialle. Nelle zone rosse la deroga agli spostamenti per due persone per andare a trovare amici o familiari e’ limitata al comune e non piu’ alla regione come durante le festivita’.