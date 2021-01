Kyrie Irving viola le norme anti-Covid: niente mascherina e distanziamento, rischia grosso

Kyrie Irving non si vede in campo da diverso tempo ormai, in tanti si sono domandati come mai il campione NBA abbia saltato le ultime 4 partite con i Brooklyn Nets. Il playmaker ha spiegato che si tratta di ‘problemi personali’, ma nessuno del team ha voluto aggiungere dettagli. Nelle ultime ore sembra che il mistero è stato svelato: il giornalista Billy Reinhardt ha postato un video su Twitter che mostra la stella NBA ad una festa di compleanno. Irving non indossa la mascherina e, come le altre persone con le quali festeggia la sorella, non rispetta le norme di distanziamento richieste dalle misure anti-covid. Irving rischia quindi grosso: nel caso in cui il video riportasse la verità, l’NBA, che sta indagando, sarà costretta a multare Irving, che risciha fino a 410 mila dollari di multa per ogni partita saltata perchè non ha rispettato il regolamento anti-covid della lega.