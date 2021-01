Immagini shock dalla Florida, lamantino sfigurato: sul dorso dell’animale marino la scritta “Trump”[VIDEO]

Immagini incredibli dalla Florina: funzionari federali e statali della fauna selvatica stanno indagando su un folle gesto compiuto su un lamantino. Sul dorso di un esemplare che nuota nel Blue Hole nel fiume Homosassa compare la scritta “Trump”. Il servizio statunitense per la pesca e la fauna selvatica e la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission stanno esaminando l’incidente, come dichiarato dai portavoce, a seguito di questo strano avvistamento segnalato alle autorità federali nel fine settimana. Il video del lamantino è apparso per la prima volta oggi nel Citrus County Chronicle. Non è chiaro come la parola Trump sia apparsa sul dorso di questo esemplare: Christina Meister dell’ufficio affari pubblici di FWS e Susan Neel, portavoce FWC, hanno dichiarato che le agenzie forniranno presto ulteriori informazioni.

I lamantini sono protetti dalla legge federale ed è illegale cacciarli, catturarli, molestarli o ucciderli. Il lamantino è anche protetto dal Florida Manatee Sanctuary Act del 1978, che afferma: “È illegale per qualsiasi persona, in qualsiasi momento, intenzionalmente o per negligenza, infastidire, molestare, molestare o disturbare qualsiasi lamantino“. Chiunque violi la legge statale rischia una multa massima di 500 dollari e una reclusione fino a 60 giorni, mentre commette un reato a livello federale è punibile con multe fino a 50 mila dollari e un anno di prigione. Non è dunque ancora chiaro se si tratta di un folle gesto dell’uomo o solo di una casualità.