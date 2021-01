Lo storico volto della tv statunitense Larry King ha contratto il Covid: è in condizioni serie

Il leggendario giornalista americano Larry King, 87 anni, ha contratto il Covid-19. Lo riferisce la stampa americana. Lo storico volto della Cnn, famosissimo per il suo Larry King Live, è ricoverato in ospedale a Los Angeles. L’età avanzata di King e le sue precarie condizioni di salute sono fonte di grande preoccupazione e lo rendono un paziente ad elevato rischio. King ha avuto numerosi problemi di salute, tra cui un attacco di cuore, un cancro alla prostata e ai polmoni e il diabete di tipo 2.

I suoi cari non possono visitarlo in ospedale. Sua moglie da 23 anni, Shawn King, e i loro due figli, Chance e Cannon, non possono infatti vederlo per le norme anti-contagio, anche se medici e infermieri dell’ospedale stanno facilitando la comunicazione tra King e i suoi cari. King e sua moglie sono ancora legalmente sposati e si dice che siano in buoni rapporti nonostante fossero in procinto di divorziare. Nell’agosto 2019, Larry ha chiesto il divorzio da Shawn, solo cinque mesi dopo aver avuto un ictus.

Il 2020 è stato un anno tragico per lo storico personaggio televisivo, che ha perso due dei suoi cinque figli nell’arco di un mese. Andy King, 65 anni, è morto improvvisamente il 28 luglio a causa di un presunto attacco di cuore. Il 19 agosto è invece deceduta sua sorella, la 52enne Chaia, che combatteva contro un cancro ai polmoni.