Tragedia sul Monte Vareno, ad Angolo Terme, nel Bresciano: una coppia è morta cadendo in un dirupo davanti agli occhi della figlia di 5 anni. Lei aveva 35 anni e lui 49. La donna e’ scivolata e il marito nel tentativo di salvarla e’ pure lui precipitato per oltre duecento metri. Con la figlia e’ rimasta una coppia di amici delle vittime, testimone della tragedia.

Sempre oggi, un’altra coppia ha perso la vita in un incidente in montagna: sono scivolati sul ghiaccio per centinaia di metri.