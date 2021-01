Libri da leggere, “C’era una volta Andreotti-Ritratto di un uomo, di un’epoca e di un paese”: le inedite lettere di Andreotti alla moglie

La pandemia con i suoi lockdown e le chiusure varie ha spinto tante persone a rifugiarsi nella lettura. In tantissimi, lavorando da casa o addirittura non lavorando proprio, hanno trovato il tempo per dedicarsi ad una grande passione accantonata per mancanza di tempo, la lettura. In tantissimi, quindi, ogni giorno vanno alla ricerca di letture nuove: oggi parliamo di alcune lettere inedite di Giulio Andreotti alla moglie pubblicate in un libro di Massimo Franco. “C’era una volta Andreotti-Ritratto di un uomo, di un’epoca e di un paese” è stato pubblicato nel 2019 a 100 anni dalla nascita come aggiornamento del primo volume sulla figura del Divo Giulio che risale al 2008, 29 gennaio 2021. Andreotti scriveva alla moglie Livia, chiamandola quasi sempre Liviuccia: questa è solo una delle soprprese che emergono dalla raccolta di lettere inedite pubblicate da Massimo Franco nel suo libro.