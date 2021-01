Libri da leggere, da “Club godo. Una cartografia del piacere” a “Ho deciso di usare il sarcasmo perché uccidere è illegale”: i ‘più desiderati’ del momento di Amazon

Leggere è un hobby molto comune: sono tantissime le persone che hanno la casa piena di libri o che conservano tante letture sui propri dispositivi digitali. Con la pandemia di coronavirus in tantissimi, a causa dei lockdown e delle varie chiusure hanno ritrovato il piacere della lettura. Non sempre, però, trovare il libro perfetto per noi, per il momento che stiamo attraversando e per le nostre esigenze, è facile. Ecco quindi che su Amazon sono disponibili diverse classifiche che si possono consultare quando non si è ancora certi di ciò che si vuole leggere. Con le classifiche di Amazon è possibile scoprire delle letture davvero interessanti: tra i più desiderati di questo momento ci sono libri davvero curiosi e bizzarri, ma anche creativi e… piccanti. Acquistare libri su Amazon è semplicissimo, basta scegliere se si preferisce la versione cartacea da ricevere a casa in pochissimi giorni oppure quella kindle (basterà cliccare sul banner per la prova gratuita di 30 giorni), da leggere sui dispositivi digitali.

Scopriamo insieme i più desiderati di Amazon:

Ho deciso di usare il sarcasmo perché uccidere è illegale: Un libro da colorare irriverente per adulti – di Papeterie Bleu

Si tratta di un irriverente libro da colorare, ricco di frasi ironiche e sarcastiche come “nessuno ha tempo per queste cazzate”, “se non puoi essere felice almeno puoi essere ubriaco”, “è un peccato che la stupidità sia indolore” e tante altre. Un libro adatto per chi vuole rilassarsi, in pieno stile Mandala, ma più simpatico e originale.

Eh mi dispiace, Tapinderculo Amica Mia: Libro da Colorare per Adulti con il meglio del Trash – di Trash Coloring Book (Autore)

Un altro libro da colorare, in stile mandala. Per rilassarsi col sorriso stampato in volto. 25 disegni su ogni singola pagina con immagini e citazioni, pronti per essere inondati di colore, per liberare la creatività. Per gli amanti del trash.

Club Godo. Una cartografia del piacere – di Jüne Plã (Autore)

Come una ventata d’aria fresca, ecco Jüne Plã, dell’account Instragram Jouissance Club, che con il suo manuale di educazione sessuale accompagna alla scoperta di un piacere accessibile a tutti, donne, uomini, gender queer, etero, gay. La sua idea è quella di mettere da parte la penetrazione per concentrarsi sull’infinità di altri modi disinibiti, gioiosi e amorevoli con cui è possibile darsi e dare piacere. Ricco di sobrie ed eleganti illustrazioni, questo libro è una vera e propria mappa delle zone erogene ma anche una galleria di tecniche per raggiungere l’orgasmo. Jüne Plã è marsigliese e lavora nel campo dei videogiochi come character designer; ama il sesso ma a un certo punto ha iniziato a trovarlo noioso. Come rimediare? Ha cominciato a fare dei bozzetti per spiegare ai suoi partner che nella vita esiste molto più della semplice penetrazione. In uno slancio di estrema audacia, ha deciso di condividere su Instagram le sue scoperte illustrate che, con sua grande sorpresa, hanno riscosso un incredibile successo. In meno di due anni, Jouissance Club ha raggiunto i 600.000 follower. Il che le ha fatto pensare che forse non era l’unica ad annoiarsi…

La migliore guida alla calligrafia moderna & hand lettering per principianti: Impara l’handlettering: un manuale con consigli, tecniche, pagine per l’allenamento e progetti – di June & Lucy (Autore)

Ciao, amici creativi! Mi chiamo Kristin e sono la mamma del più incredibile cucciolo di umano al mondo, oltre che graphic designer, calligrafa e fondatrice di June & Lucy. Ecco le grandi passioni della mia vita: i gatti, il caffè, i divani e cucinare. E come potete vedere dalle mie didascalie su Instagram, mi sa che penso di essere più divertente di quanto probabilmente sia realmente. Il mio obiettivo con questo libro è risparmiarti mesi e mesi di ricerche, tentativi ed errori, e gli sbagli che io stessa ho fatto strada facendo, fornendoti una spiegazione diretta e facile da capire del processo che sta alla base del lettering, in modo che tu possa iniziare questo viaggio calligrafico con delle basi forti. Non dimenticare di condividere con me i tuoi progressi su Instagram, alla pagina JuneandLucy, dove puoi farmi qualsiasi domanda ti venga in mente! Non vedo l’ora di vedere cosa sarai in grado di creare tu, meraviglioso artista!