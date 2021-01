Libri da leggere, “La scelta antitumore” al primo posto della classifica dei prodotti del momento di Amazon

Con lockdown e chiusure varie a causa dell’emergenza coronavirus sempre più persone sono tornati a coltivare vecchie passioni o ne hanno scoperte di nuove. Tra queste, la più popolare è sicuramente la lettura: in tantissimi hanno rispolverato vecchi libri mai completati o addirittura mai aperti, mentre tanti altri hanno deciso di arricchire la propria libreria con delle nuove letture. C’è chi però non sa bene quali libri scegliere e si affida a recensioni e classifiche del web. Tra le classifiche più consultate ci sono quelle di Amazon, che danno molti spunti per nuovi acquisti ed interessanti letture. Oggi parliamo dei libri ai primi posti della classifica dei prodotti del momento di Amazon: letture che spaziano dalla scienza e medicina ai romanzi.

Al primo posto della classifica dei prodotti del momento di Amazon c’è “La scelta antitumore. Prevenzione, terapia farmacologica e stile di vita. Con Contenuto digitale per download e accesso on line”, di Giuseppe Di Bella

“Il dott Giuseppe Di Bella, che continua da anni il lavoro del padre, mostra in che cosa consista oggi la terapia e quali sono i risultati supportati da una documentata letteratura scientifica. In queste pagine scoprirai: in che cosa consiste la multiterapia dei tumori; qual è realmente l’importanza dell’alimentazione e dell’ambiente per la prevenzione e la cura; quali sono gli agenti cancerogeni interni all’organismo e quali quelli esterni, che possono essere pericolosi per la nostra salute. L’intento è quello di aiutare il lettore a districarsi tra le informazioni frammentarie o ambigue e a riconoscere quelle utili a identificare le possibili cause, prevenire o guarire dalla malattia. I contenuti extra del libro: Questo è un libro 4D. È un libro che va oltre la carta. Contiene una serie di contenuti multimediali extra. A cosa serve? Per immergersi nella realtà del libro. Per approfondire la conoscenza. Per vivere appieno i contenuti Macro. Video-Intervista al dott. Di Bella“.

Al secondo posto spicca “La straniera”, di Diana Gabaldon (Autore), Valeria Galassi (Traduttore)

“Nel 1945 Claire Randall, un’infermiera militare, si riunisce al marito alla fine della guerra in una sorta di seconda luna di miele nelle Highland scozzesi. Durante una passeggiata la giovane donna attraversa uno dei cerchi di pietre antiche che si trovano in quelle zone. All’improvviso si trova proiettata indietro nel tempo, di colpo straniera in una Scozia dilaniata dalla guerra e dai conflitti tra i clan nell’anno del Signore 1743. Catapultata nel passato da forze che non capisce, Claire si trova coinvolta in intrighi e pericoli che mettono a rischio la sua stessa vita e il suo cuore”.

Al terzo posto infine c’è “Tu che mi capisci” di Yuri Sterrore.

“Cosa vogliono davvero le donne? È la domanda che frulla nella testa degli uomini ogni volta che le osservano camminare per strada, comprare una borsa, truccarsi allo specchio. La verità è che nessuno di loro sa la risposta. Eppure, basterebbe fare un salto a Lambrate, dal parrucchiere all’angolo, per farsi dare qualche consiglio da Ale. Sì, perché se sei un maschio ma la tua infanzia profuma di balsamo e shampoo invece che di erbetta fresca e spogliatoi, se tua madre fa la parrucchiera e tuo padre è sempre stato assente, se per sbarcare il lunario sei costretto a imparare la differenza tra colpi di sole e shatush allora ti abitui a vedere il mondo da un’altra prospettiva, e le donne impari a capirle come nessun altro. Certo, anche Ale ha i suoi problemi. Un conto è dare consigli tra una piega e un taglio, tutt’altra faccenda è conquistare Marta: con la tipa che ti piace, le parole giuste non arrivano mai, soprattutto quando hai la testa piena di pensieri. Nel suo secondo lavoro da copywriter, Ale deve affrontare un boss tiranno che minaccia ogni giorno di licenziarlo, e adesso nella scrivania di fronte alla sua è comparsa Leila, la prima di cui si è innamorato, la prima che gli ha spezzato il cuore. Come uscire da questa situazione senza farsi troppo male? Ale è un ragazzo pieno di risorse, eppure lo sa: nella vita vera, quando una cosa va male può sempre andare peggio…”