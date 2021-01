In Liguria superiori chiuse ancora una settimana: “Il ritorno in classe deve avvenire con prudenza e in sicurezza”

Gli studenti delle scuole superiori in Liguria dovranno attendere ancora una settimana prima di poter tornare in aula. Lo ha comunicato su Facebook il presidente della Regione, Giovanni Toti. “Abbiamo deciso, consultandoci con la nostra task force sanitaria, di andare avanti con la didattica a distanza per le scuole superiori ancora per una settimana. Comprendiamo l’esigenza dei ragazzi che vogliono tornare in aula ma – ha spiegato Toti – crediamo sia giusto che ciò avvenga agendo con prudenza e sicurezza. E lo decidiamo a prescindere dal Tar che sta sospendendo nelle altre regioni le ordinanze di chiusura, frutto di una interpretazione delle competenze che andrebbe chiarita al più presto dal governo per evitare di aggiungere ulteriore confusione a una situazione già complicata”.

“Nei prossimi giorni – ha concluso il governatore ligure – serve ancora tenere alta l’attenzione, non solo per salvaguardare la salute di tutti noi ma anche per rispetto delle tante persone che stanno facendo maggiori sacrifici dal punto di vista lavorativo. Seguiamo le regole e impegniamoci tutti affinché i nostri dati possano migliorare ulteriormente per permetterci così di tornare al più presto alla normalità”.