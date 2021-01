Lombardia verso la zona arancione, pubblicata la relazione tecnica dell’Iss: “nessun errore, è stata la Regione ad aver rettificato i dati”

La questione Lombardia è stata discussa molto negli ultimi giorni. La Regione ha fatto ricorso dopo la classificazione di ‘zona rossa’ e oggi, l’Iss, ha fatto chiarezza con una relazione tecnica a seguito del caos sui numeri. “Nessun errore di interpretazione da parte dei tecnici della cabina di regia sul dato lombardo: e’ la Regione ad aver rettificato il 20 gennaio i dati inviati la settimana precedente, che avevano portato l’indice Rt a 1,4 e fatto scattare la zona rossa“. Lo scrive nero su bianco l’Istituto Superiore di Sanità, rispondendo in qualche modo alle parole del presidente Fontana. “Il valore Rt calcolato sulla base della data di inizio sintomi dei soli casi sintomatici (Rt sympt) calcolato sui dati forniti dalla Regione nel DB aggiornato al 13 gennaio 2021 e relativo al 30 dicembre 2020 era 1.4 (CI: 1.38-1.43)“, che identificava “la trasmissibilita’ come compatibile ad uno scenario di tipo 3“, ossia la zona rossa. Tuttavia, riportano i tecnici, “il 20 gennaio 2020, la Regione Lombardia ha inviato come di consueto l’aggiornamento del suo DB. In tale aggiornamento si constata anche una rettifica dei dati relativi anche alla settimana 4-10 gennaio 2020. In particolare, si osserva una rettifica del numero di casi in cui viene riportata una data inizio sintomi e, tra quelli con una data di inizio sintomi, quelli per cui viene data una indicazione di stato clinico laddove assente“.

Sono cambiate insomma le proporzioni tra casi sintomatici e asintomatici, fattore decisivo visto che l’Rt si calcola sui soli sintomatici. A seguito della rettifica, “il numero di casi in cui e’ indicata una data inizio sintomi (gli unici inizialmente considerati nel calcolo dell’Rt sympt) e’ diminuito (da 419,362 a 414,487)“, ma soprattutto il numero di casi “in cui sia segnalato uno stato sintomatico (qualunque gravita’) o sia assente questa informazione” e’ diminuito (da 185,292 a 167,638), mentre ovviamente il numero di casi “in cui sia dichiarato uno stato asintomatico o vi sia notifica di guarigione/decesso senza indicazione di stato sintomatico precedente (esclusi dal calcolo Rt sympt) e’ aumentato (da 234,070 a 246,849)“.

“Questi cambiamenti riducono in modo significativo il numero di casi che hanno i criteri per essere confermati come sintomatici e pertanto inclusi nel calcolo dell’Rt basato sulla data inizio sintomi dei soli casi sintomatici calcolata al 30 dicembre (14.180 casi sintomatici con data inizio sintomi nel periodo 15-30 dicembre 2020 nel DB 13 gennaio e 4.918 casi sintomatici con data inizio sintomi nel periodo 15-30 dicembre 2020 DB 20 gennaio)“, hanno aggiunto i tecnici. La quota di asintomatici si è quindi ridotta, ma ciò “non comporta un cambiamento nella classificazione del rischio della Regione che rimane a rischio Alto di una epidemia non controllata e non gestibile“, ma fa modificare l’Rt da 1,4 a 0,88 e con Rt sotto l’1 ma rischio moderato, in automatico si passa in arancione.