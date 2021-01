Lombardia zona gialla, Fontana sincero: “continuo a non capire perchè il provvedimento non sarà operativo da domenica”

Lo Lombardia torna in zona gialla dopo le tante polemiche legate ai dati per il report dell’Iss col quale si stabilisce la ‘classificazione’ delle Regioni. Attilio Fontana si è detto felice di questo importante cambiamento, ma non nasconde ancora qualche perplessità: “tornare lunedi’ in zona gialla e’ un risultato importante e soprattutto meritato. Anche se francamente continuo a non capire perche’ il provvedimento non sia stato reso operativo da domenica, Un risultato meritato dai lombardi che hanno sempre dimostrato senso civico nel rispetto delle regole e grande spirito di sacrificio. Dobbiamo proseguire su questa strada confermando che i dati della Lombardia erano da tempo e sono oggi quelli che ci consentono di essere ‘gialli‘”, ha scritto su Facebook il presidente della Regione Lombardia.

“Ora il nostro impegno prosegue su due fronti. Il primo, che riguarda un po’ tutti, e’ continuare il percorso sulla strada dell’alta responsabilita’ individuale. L’altro e’ quello di far fronte compatto con tutte le Regioni affinche’ il Governo centrale riveda i criteri troppo spesso astrusi e incomprensibili dei Dpcm (penalizzando fortemente singole categorie produttive) e provveda a ristorare concretamente e in tempi certi – come ha fatto per quanto nelle proprie disponibilita’ la Regione Lombardia – chi piu’ degli altri ha subito i danno della pandemia“, ha concluso Fontana.