La Luna, la sua corona e Pieve di Cadore: la NASA premia la FOTO di Alessandra Masi

Una Luna avvolta nella foschia, affiancata da Giove e Saturno ben visibili nel cielo sopra Pieve di Cadore: è quanto ha catturato la suggestiva immagine realizzata il 17 dicembre scorso dalla fotografa italiana Alessandra Masi, scelta dalla NASA come Astronomy Picture of the Day (Apod).

L’effetto della corona lunare è creato dal meccanismo di diffrazione della luce attorno alle gocce d’acqua presenti in strati nuvolosi.

La foto è stata realizzata pochi giorni prima della Grande Congiunzione di Giove e Saturno del 21 dicembre.

Ritratto anche Pieve di Cadore e le cime dello Sfornioi.