Arriva la “Luna del Lupo”: le origini dei nomi di tutte le lune piene del 2021, con curiosità e INFO UTILI

Guardando il cielo nella sera di giovedì 28 gennaio, splenderà una meravigliosa luna piena, la prima del 2021. Ma all’occhio umano la luna apparirà piena per circa 3 giorni intorno a questa data. Se consideriamo che l’inverno nell’emisfero settentrionale è iniziato il 21 dicembre 2020, la prossima luna piena è la seconda luna piena della stagione.

La luna di gennaio è stata rinominata “Luna del Lupo” dalle popolazioni indigene americane, poiché i lupi ululavano dalla fame in questo periodo dell’anno. Secondo alcune fonti, la “Luna del Lupo” è anche un vecchio nome europeo per la seconda luna piena dell’inverno. Un altro nome europeo per questo plenilunio è “Luna delle Candele”, correlato alla Candelora del 2 febbraio. La “Luna del Lupo” sarà visibile meglio al sorgere della luna poiché apparirà con una bellissima sfumatura arancione.

Tra le 12 lune piene del 2021, ce ne sono alcune speciali: 3 superlune ad una “Luna Blu”. In molti modi, nel 2021 sarà la Luna a portare le migliori esperienze di osservazione celeste dell’anno.

Altre osservazioni nel cielo il 28 gennaio

Nella sera del 28 gennaio, alla fine del crepuscolo, il pianeta Marte apparirà circa 67° sopra l’orizzonte nel cielo meridionale-sudoccidentale. Il pianeta Mercurio apparirà circa 4° sopra l’orizzonte nel cielo occidentale-sudoccidentale. Le stelle luminose del braccio Orione-Cigno della Via Lattea appariranno nel cielo sudorientale.

27 febbraio: Luna della Neve

Solitamente le nevicate più intense si verificano in questo mese. Cacciare diventa molto difficile e quindi per alcune tribù questa era la Luna Piena della Neve o della Fame.

28 marzo: Luna Piena del Verme

In questo mese il suolo si ammorbidisce e riappaiono i lombrichi, che invitano il ritorno dei pettirossi. Ecco da dove deriva il nome di Luna Piena del Verme. Le tribù più settentrionali la conoscevano come Luna Piena del Corvo, quando il gracchiare dei corvi segnava la fine dell’inverno, oppure come la Luna Piena della Crosta a causa della copertura nevosa che si incrostava sciogliendosi di giorno e congelando nuovamente di notte. Infine, un’altra variazione è quella della Luna Piena della Linfa, che segnava il momento in cui incidere gli aceri per estrarne la linfa.

27 aprile: Superluna Rosa

La pianta Flox è una delle prime a segnalare l’arrivo della primavera con il rosa dei suoi fiori, ecco perché si parla di Luna Piena Rosa. Altri nomi includevano Luna Piena dell’Erba che Germoglia, Luna delle Uova e tra le tribù costiere Luna Piena del Pesce, quando l’alosa risaliva la corrente per deporre le uova. Una Superluna si verifica quando un plenilunio coincide con il perigeo (il punto dell’orbita lunare più vicino alla Terra). La Superluna Rosa sarà la prima delle 3 del 2021 e apparirà più grande del 6% rispetto alla media.

26 maggio: Superluna dei Fiori di Sangue

Ormai i fiori sono abbondanti ovunque e dalla loro diffusa presenza deriva il nome dato al plenilunio di maggio. Questa luna è anche conosciuta come Luna del Latte o Luna Piena della Semina del Grano. Ma questo plenilunio sarà senza dubbio uno dei migliori eventi del 2021. La Superluna dei Fiori del 2021 sarà la più grande e luminosa luna piena dell’anno ma non è questo a renderla speciale. Australia, parti degli USA occidentali, Sud America occidentale e Sud-Est asiatico potranno ammirare la Superluna spostarsi attraverso l’ombra della Terra per produrre un’eclissi lunare totale, che conferirà alla Luna una sfumatura rossastra. Proprio per questa particolare “colorazione”, si parla di “Luna di Sangue”. Ecco che allora quella del 26 maggio sarà la Superluna dei Fiori di Sangue.

24 giugno: Superluna della Fragola

La stagione della raccolta delle fragole raggiunge il picco a giugno e per questo si parla di Luna Piena della Fragola. Gli Europei la chiamavano anche Luna della Rosa. La terza e ultima Superluna del 2021 si verificherà pochi giorni dopo il solstizio d’estate nell’emisfero settentrionale e sarà, dunque, la prima luna piena dell’estate.

24 luglio: Luna Piena del Cervo

Luglio è il mese in cui nascono le nuove corna dei cervi ed ecco perché la luna piena del mese è definita Luna Piena del Cervo. Altre variazioni del nome includono Luna del Tuono a causa dei temporali più frequenti o Luna Piena del Fieno.

22 agosto: Luna Blu dello Storione

Questa luna piena segna il momento in cui lo storione dei Grandi Laghi e di altri grandi corpi d’acqua sono più facilmente catturabili e da qui deriva il nome di Luna Piena dello Storione. Altre tribù la conoscevano come Luna Piena Rossa perché al suo sorgere appare rossastra nella foschia afosa oppure come Luna Piena del Grano Verde o ancora Luna Piena del Grano. La Luna dello Storione di agosto 2021 sarà la terza luna piena di una stagione estiva che ne prevede 4: questo le vale la definizione di “Luna Blu”. Non apparirà davvero blu: si tratta solo di una questione di calendario. Tuttavia, la Luna Blu dello Storione si troverà ad appena 3° da un luminosissimo Giove.

20 settembre: Luna Piena del Raccolto

Tradizionalmente, questa definizione si riferisce alla luna piena più vicina all’equinozio d’autunno. La Luna del Raccolto solitamente si verifica nel mese di settembre, ma in media una o due volte ogni 10 anni cade all’inizio di ottobre. Nel picco del raccolto, i contadini possono lavorare anche di notte grazie alla luce della luna piena. Solitamente la luna ogni notte sorge in media 50 minuti dopo, ma per qualche notte intorno alla Luna Piena del Raccolto, la luna sembra sorgere quasi alla stessa ora ogni notte, con soli 10-20 minuti di “ritardo” per gran parte di Europa e Canada. Grano, zucche, fagioli e riso selvatico, tutti importanti alimenti per gli indigeni, sono ora pronti per essere raccolti.

20 ottobre: Luna Piena del Cacciatore

Con le foglie che iniziano a cadere e i cervi già ingrassati, ora è il tempo della caccia e per questo la luna piena di ottobre è la Luna Piena del Cacciatore. Poiché i campi sono stati mietuti, i cacciatori possono correre e vedere più facilmente volpi e altri animali da catturare per un banchetto dopo il raccolto.

18 novembre: Luna Piena del Castoro

A questo punto dell’anno, è tempo di posizionare le trappole per i castori prima che le paludi congelino per assicurarsi una scorta di calde pellicce per l’inverno. Da qui deriva il nome di Luna Piena del Castoro. Un’altra interpretazione suggerisce che il nome derivi dal fatto che i castori sono ora attivi nelle loro preparazioni per l’inverno. Quella di novembre è anche chiamata Luna Piena Ghiacciata. Nel 2021, Nord e Sud America, Australia, parti dell’Europa e Asia avranno la possibilità di vedere un’eclissi lunare parziale. In questa eclissi, il 97% della luna entrerà nell’ombra della Terra. Sarà anche una microluna (l’opposto di una Superluna), quindi apparirà leggermente più piccola rispetto ad un normale plenilunio.

19 dicembre: Luna Piena Fredda

Dicembre è il mese in cui l’inverno rafforza la sua presa ed è per questo che la luna piena del mese è nota come Luna Piena Fredda. Occasionalmente, è chiamata anche Luna Piena prima di Natale o Luna Piena delle Lunghe Notti, nome appropriato a causa delle notti più lunghe e della luna sopra l’orizzonte per più tempo. L’ultima luna piena del 2021 sarà anche una microluna, la più piccola dell’anno, in quanto coinciderà con la luna all’apogeo.