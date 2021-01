L’ultima settimana di gennaio porta la prima luna piena del 2021, un evento celeste che ha diversi nomi con origini molto antiche. La luna piena sorgerà dopo il tramonto di oggi, giovedì 28 gennaio, e splenderà nel cielo per tutta la notte.

La luna piena di gennaio è spesso chiamata “Luna del Lupo”, poiché durante questo periodo dell’anno si sentono i lupi ululare di più. “Tradizionalmente si pensava che i lupi ululassero a causa della fame, ma ora sappiamo che i lupi utilizzano gli ululati per definire il territorio, trovare i membri del branco, rinforzare i legami sociali e riunirsi per cacciare”, spiega l’Almanacco dell’agricoltore. Secondo alcune fonti, la “Luna del Lupo” è anche un vecchio nome europeo per la seconda luna piena dell’inverno. Un altro nome europeo per questo plenilunio è “Luna delle Candele”, correlato alla Candelora del 2 febbraio. La “Luna del Lupo” sarà visibile meglio al sorgere della luna poiché apparirà con una bellissima sfumatura arancione.

Stella Sirio

La luna piena servirà anche da punto di riferimento per gli appassionati di osservazioni celesti che vogliono trovare Sirio, la stella più luminosa nel cielo. Sirio sorgerà più o meno nello stesso momento della luna e sarà visibile nella stessa area del cielo, apparendo in basso a destra rispetto alla “Luna del Lupo”. Oltre ad essere conosciuta come “Stella del Cane”, Sirio è nota anche come stella arcobaleno perché sembra brillare in diversi colori invece che avere un bianco costante. Questo sfarfallio colorato è causato dall’atmosfera della Terra e non dai reali colori della stella, e può essere osservato anche ad occhio nudo.

Dopo gennaio, la prossima luna piena splenderà nel cielo nell’ultimo weekend di febbraio, sorgendo il 26 febbraio. Questa luna piena è nota come “Luna della Neve” o della Fame.