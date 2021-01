Mafia: legale Nicastri, ‘soddisfatti per assoluzione, estraneo a legami con Cosa nostra’

Palermo, 21 gen. (Adnkronos) – “L’imprenditore Nicastri si è sempre detto estraneo agli ambienti vicini a Cosa nostra. Siamo soddisfatti per l’esito di questo processo. Questa assoluzione ci appaga tantissimo”. A parlare con l’Adnkronos è l’avvocato Sebastiano Dara, che difende l’imprenditore Nicastri, assolto dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa in appello, La Corte d’appello ha invece confermato la condanna per intestazione fittizia di beni a quattro anni. Nicastri per gli inquirenti sarebbe uno dei “finanziatori” della latitanza del capomafia latitante Matteo Messina Denaro.

Attualmente Nicastri è detenuto in carcere ma verrà scarcerato già nelle prossime ore, o nei prossimi giorni, come ha disposto la Corte d’appello di Palermo nella sentenza.

“E’ una grande soddisfazione – dice l’avvocato Dara – un’assoluzione che arriva dopo l’assoluzione nelle misure di prevenzione”. Il legale non ha ancora parlato con il suo assistito che ha atteso la sentenza in carcere. “L’accusa era davvero pesante – dice Dara – per la Procura sarebbe stato vicino al boss Messina Denaro, una assurdità. E ora la Corte di appello lo ha confermato”.