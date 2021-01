Maltempo, alluvioni in Kosovo: fiumi e torrenti esondati, allagati campi e strade

A causa di piogge intense e incessanti diversi fiumi e torrenti in Kosovo sono esondati negli ultimi giorni allagando campi coltivati, strade e villaggi.

Situazione critica nei distretti di Djakovica, Malisevo, Orahovac, Drenovica, Suva Reka.

La Forza Nato in Kosovo è pronta a intervenire, in caso di necessità, in aiuto delle popolazioni colpite: lo ha confermato il premier kosovaro Avdullah Hoti.

Inondazioni sono state segnalate anche in alcune regioni della Serbia meridionale.