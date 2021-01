Maltempo Austria, abbondanti nevicate sulle Alpi: imponente valanga nell’Ötztal tirolese [FOTO]

Con le abbondanti nevicate sulle Alpi, è alto il rischio valanghe. In gran parte del Tirolo austriaco, per esempio, è previsto l’allarme valanghe 4, che rappresenta “grande pericolo”. Dopo ulteriori abbondanti nevicate, il servizio di allerta valanghe ha esteso il livello di pericolo 4 a tutto il Tirolo ad eccezione dell’Unterland e del Tirolo sudorientale. I venti tempestosi in alta montagna possono portare a pericolosi accumuli di neve, con un grande rischio valanghe. Come dimostrano le immagini che giungono da Niederthai, zona escursionistica nella valle dell’Ötztal. Testimoni oculari hanno visto l’enorme quantità di neve che si è riversata nella valle in una enorme valanga (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Le grandi quantità di neve stanno causando anche strade chiuse, caos nei trasporti e blackout a causa di alberi abbattuti e valanghe. La Lechtalstraße ad Ausserfern, la Felbertauernstraße tra Mittersill e Matrei nel Tirolo Orientale e la Ötztal Straße tra Zwieselstein e la Strada alpina e tra Huben e Sölden sono chiuse per il momento. Nel traffico ferroviario, la linea Arlberg tra Landeck / Zams e Bludenz è chiusa. È stato istituito un servizio sostitutivo ferroviario con autobus. Inoltre, la linea del Brennero tra il Brennero e Steinach non è più percorribile.

Secondo un rapporto di ORF Tirol, nell’area di Imst e Roppen nel distretto di Imst, circa 200 famiglie sono rimaste senza elettricità. Al mattino, tuttavia, la maggior parte dei malfunzionamenti sono stati risolti. Oggi, le scuole elementari di Kappl e Galtür rimarranno chiuse per precauzione.