Maltempo Potenza, pala eolica fuori controllo: necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco [FOTO]

Il maltempo ha causato diversi danni a Potenza. La zona sud della Basilicata, da Lauria alla val d’Agri, è stata colpita dal maltempo e non sono mancati i danni, per i quali è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco: alberi caduti, pali telefonici malmessi sulla sede stradale e coporture divelte dal forte vento. Non sono mancati gli allagamenti di strade e locali. Inoltre, ad Avigliano, una pala eolica fuori controllo ha tenuto impegnati i Vigili del fuoco, che sono riusciti a mettere l’area in sicurezza e tenteranno la manovra di arresto insieme al personale addetto alla manutenzione dell’impianto.