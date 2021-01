Maltempo nel bolognese: allagamenti e frane in Appennino [FOTO]

Nel bolognese sono stati numerosi nelle ultime 24 ore, gli interventi dei Vigili del Fuoco per danni causati dal Maltempo, soprattutto in Appennino. A Casalecchio di Reno e Sasso Marconi i pompieri hanno dovuto rimuovere alberi e rami pericolanti dalla sede stradale, a Castiglione dei Pepoli sono intervenuti per un allagamento e uno smottamento a monte della strada provinciale 62: acqua e fango si sono riversati nell’abitato invadendo camminamenti pedonali e scalinate. I vigili del Fuoco hanno dato supporto alla popolazione liberando anche le canalizzazioni delle acque reflue ostruite. Una frana si e’ verificata anche nei pressi di Porretta Terme, dove la Polizia Locale ha dovuto chiudere una strada comunale, in localita’ Casa Cardella/Madonna del Ponte. I Vigili del Fuoco hanno inoltre partecipato, insieme a Protezione Civile e vigili urbani, al monitoraggio degli argini del fiume Reno nei territori fra Bonconvento e Malacappa, nella ‘Bassa’ bolognese, dove nel pomeriggio e’ transitata la piena, senza particolari criticita’.