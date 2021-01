Maltempo: Brennero bloccato per neve sul versante austriaco

A seguito di un’intensa nevicata in atto, il traffico autostradale attraverso il valico del Brennero in territorio austriaco è bloccato: sulla corsia in direzione sud verso l’Italia si è formata una lunga coda di mezzi pesanti.

Al lavoro i mezzi spartineve dell’azienda Asfinag che gestisce la Brennerautobahn.

Sul versante italiano nevica tra Bressanone e Brennero.