Maltempo Calabria: frane nel Cosentino, evacuata abitazione

Nella giornata di ieri sono stati segnalati numerosi disagi per il maltempo in diverse zone dell’Alto Tirreno Cosentino: una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco, principalmente per infiltrazioni d’acqua, allagamenti e piccoli smottamenti.

Una frana, provocata dal maltempo, ha bloccato, la notte scorsa, la SS278 in località Vadue di Carolei: sul posto pompieri protezione civile ed il sindaco di Carolei. Dopo alcune ore di lavoro, la strada è stata riaperta. In via precauzionale è stata evacuata un’abitazione situata a monte della frana in attesa di ulteriori verifiche.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: