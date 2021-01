Il maltempo ha colpito la Campania per giorni con piogge che hanno determinato criticità per il territorio. In particolare, nel Casertano, preoccupa il fiume Volturno che vede un importante aumento dei livelli idrometrici rispetto a quelli raggiunti la scorsa settimana, secondo il report fornito da Ambi Campania. Significativo l’incremento di 409 centimetri a Capua, Caserta, in una settimana. Si abbassa invece il Garigliano che la scorsa settimana era in piena.