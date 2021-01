Maltempo Campania, intensa grandinata a Napoli ricopre il suolo di bianco [VIDEO]

Una forte grandinata ha da poco colpito Napoli, oggi 2 gennaio. Come dimostrano le immagini del video in fondo all’articolo, i chicchi di ghiaccio non erano di piccole dimensioni e sono caduti in grande quantità, tanto da imbiancare il suolo.

In Campania, tra i dati pluviometrici più significativi, aggiornati alle ore 11:10, si registrano: 25mm a Bosco di Capodimonte, 24mm a Corbara, 22mm al Porto di Napoli, 21mm a Cetara, 18mm nel centro di Napoli.

