Maltempo Campania, continuano le piogge: già 57mm nell’Avellinese, frana nel Salernitano [DATI]

Forti piogge continuano a colpire la Campania ormai da giorni, provocando problemi di frane e smottamenti. Finora, la provincia più colpita dalle piogge odierne è quella di Avellino. Tra i dati pluviometrici più significativi di oggi, aggiornati alle 13:40, segnaliamo: 57mm a Summonte, 45mm a Ospedaletto d’Alpinolo, 40mm a Laceno, Campagna, 30mm a Montevergine.

Nel Salernitano, le piogge hanno provocato, nelle ultime ore, una frana che ha interessato la strada in localita’ Petrellosa a Cava de’ Tirreni, senza causare danni a persone o a veicoli. Una parte della carreggiata e’ stata invasa da terreno e massi venuti giu’ dalla montagna. “Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e il personale ed i tecnici della Protezione civile comunale con l’assessore Germano Baldi, per le attivita’ di messa in sicurezza dell’area e di chiusura della strada”, comunica il sindaco Vincenzo Servalli. La strada al momento e’ chiusa e transennata. “Nei prossimi giorni dovremo fare delle verifiche per capire quali interventi fare”, aggiunge.