Maltempo Campania: scuole chiuse per neve in diversi comuni del Salernitano

A causa della nevicata che ha interessato i territori a sud di Salerno, tra il pomeriggio e la serata di ieri, le scuole questa mattina sono rimaste chiuse in diversi comuni del Vallo di Diano e Tanagro: lo hanno deciso, con apposita ordinanza, i sindaci di Buonabitacolo, Caggiano, Montesano sulla Marcellana, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sanza e Teggiano. La chiusura riguarda le scuole dell’infanzia e della prima, seconda e terza classe delle primarie

Non si segnalano particolari disagi in riferimento alla viabilità.