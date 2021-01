Maltempo, ciclogenesi in atto nel mar Ligure: piogge avanzano verso Liguria e Toscana

Prime piogge in atto al Nord-Ovest a causa della bassa pressione presente nel Golfo del Leone, dove è in atto un processo di ciclogenesi che porterà maltempo anche nelle prossime ore. Come si vede dall’immagine satellitare in evidenza, l’area di bassa pressione si trova nel Mar Ligure, davanti a Francia e Liguria. Il fronte sta già interessando Sardegna, Toscana, Lazio e regioni tirreniche in generale. Piogge, in particolare, stanno colpendo Liguria occidentale, Piemonte e Lombardia meridionale. Sulle coste liguri e toscane, si registrano temperature molto miti per il periodo, comprese tra +12°C e +14°C.

Tra i dati pluviometrici, aggiornati alle 20:30, segnaliamo: 27mm ad Arenzano, Masone, 24mm a Laigueglia, 23mm a Cogoleto, Fabbriche, 21mm a Varigotti, 20mm a Diano Arentino, 19mm a Imperia, 18mm a Lavagna.

Le piogge andranno intensificandosi nella notte e con l’arrivo del fronte, potrebbero verificarsi anche temporali. Già entro mezzanotte potranno cadere fino a 50mm tra Liguria e Toscana e fino a 25mm sul Piemonte orientale.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: