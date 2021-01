Maltempo, continua a nevicare in Toscana: disagi sulla Montagna Pistoiese, cittadini isolati e blackout

Tanta neve e disagi in Toscana, dove le precipitazioni nevose hanno raggiunto anche rilievi più bassi, sopra i 200 metri, oltre alle montagne dell’Appennino.

Questa mattina si sono registrate nevicate sui colli intorno a Firenze, è imbiancato Monte Morello, e fiocchi sono caduti anche in Mugello, Chianti e Valdarno.

Tanti i disagi segnalati sulla Montagna Pistoiese dove continua a nevicare.

“Ogni frazione collinare sopra i 400 metri è invasa dalla neve,” ha affermato Alessio Bartolomei, assessore alla Protezione civile del Comune di Pistoia. “Ci sono anche situazioni critiche con cittadini isolati e addirittura di nuovo senza corrente elettrica nella zona di Piastre, Cassarese e Casamarconi. Decine gli alberi caduti lungo le strade. La protezione civile è in azione da stamattina per cercare di liberare le strade ovunque sia possibile. Si raccomanda la prudenza a chiunque abbia assoluta necessità di muoversi“.

