Maltempo, danni in Kosovo e Serbia: diverse zone evacuate

E’ emergenza inondazioni in Kosovo e in numerose localita’ del sud della Serbia, con strade interrotte, villaggi isolati e decine di persone evacuate. Due ponti, travolti dalla violenza delle acque, sono crollati in Kosovo e numerose sono le strade impraticabili. Le piogge torrenziali e lo scioglimento della neve in varie zone montagnose hanno causato in poche ore l’innalzamento del livello di fiumi e torrenti, che sono esondati allagando vaste regioni, anche intorno alla capitale Pristina. Campi coltivati, negozi, auto e scantinati sono stati danneggiati dal maltempo e non sono mancate le interruzioni di energia elettrica e acqua potabile in diverse località. Squadre di soccorso inviate dal governo sono in azione per aiutare le popolazioni colpite. Situazione analoga nel sud della Serbia, dove lo stato di emergenza per le alluvioni e’ stato dichiarato in una decina di localita’, con squadre di soccorritori intervenute oggi per evacuare alcune decine di persone rimaste isolate per l’acqua alta. Tante le strade interrotte per le inondazioni, con interi villaggi rimasti isolati. Tante le zone evacuate.