Maltempo, domenica di freddo in tutto il Lazio: neve a quote basse, imbiancate Rieti e Frosinone [VIDEO]

È una domenica di freddo e maltempo nel Lazio, tanto che nevica a quote molto basse. Imbiancate Rieti e Frosinone, dove la temperatura resta ferma a zero gradi anche in pieno giorno. A Roma il cielo è coperto con leggeri piovaschi, con qualche fiocco di neve caduto a Roma nord, in particolare nella zona de La Storta. La neve non ha attecchito al terreno. Temperature basse un po’ in tutta la Regione, con con -2,3 gradi a Campocatino, -0.2 a Collepardo-Monti Ernicie Tecchiena di Alatri, con una massima Regionale comunque sotto i 10 gradi, 9.4 a Civitavecchia. Una domenica di gelo e neve quindi su tutto il Lazio.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: